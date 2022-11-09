Мэрия Анапы обратилась в Верховный суд РФ Фото: admkrai.krasnodar.ru

Мэрия Анапы через суд добивается запрета на строительство нового ЖК. При проверке департаментом архитектуры Кубани на объекте обнаружили около десяти нарушений. Об этом сообщили в пресс-службе региональной администрации.

Новый ЖК возводят на участке бывшего винзавода «Лазурный». По проекту здесь запланировали построить десять домов на 1839 квартир и по 20 этажей каждый. При этом застройщик не учел возвести вблизи домов школы, детсады и другие соцобъекты.

Кроме того, участок расположен около въезда в города, где часто собираются пробки. Отмечается, что новый ЖК ухудшит ситуацию и вызовет более серьезные дорожные заторы.

- В настоящее время работа над Генпланом города и правилами землепользования и застройки завершена. Территория данного участка предусматривает многофункциональную общественно-деловую зону, а не жилую застройку, - рассказал руководитель краевого департамента архитектуры Илья Поздняков.

Уточняется, что в документации занизили показатели количества жильцов, размеры будущих спортплощадок и не учли минимального расстояния от площадок общего пользования до окон квартир.

Теперь администрация Анапы будет добиваться через суд запрета на строительство нового жилого комплекса.