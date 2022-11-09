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НовостиОбщество9 ноября 2022 9:02

Семьям мобилизованных жителей Сочи оказывается адресная помощь

Все мобилизованные получат краевые выплаты в течение ноября
Ангелина НАЗАРЧУК
На очередном заседании Координационного Совета администрация рассмотрела 20 заявок на предоставление материальной поддержки. Фото: администрация Сочи

На очередном заседании Координационного Совета администрация рассмотрела 20 заявок на предоставление материальной поддержки. Фото: администрация Сочи

Семьям мобилизованных жителей Сочи оказывается адресная помощь. До конца ноября все добровольцы и мобилизованные получат краевые выплаты. В школах и детсадах организовали бесплатное питание. Также детям мобилизованных горожан выдают проездные билеты.

На очередном заседании Координационного совета администрация рассмотрела 20 заявок на предоставление материальной поддержки. По каждой просьбе принимается соответствующее решение.

– Все просьбы граждан рассматриваются в индивидуальном порядке. Ни одно обращение по поручению главы города Алексея Копайгородского не остается без внимания, – заявил заммэра Сочи Галина Москалева.