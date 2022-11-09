На Кубани за сутки COVID-19 заболели 90 человек, в том числе 7 детей Фото из архива КП

На Кубани за сутки выявили 90 новых случаев заболевания COVID-19. В том числе коронавирусом заболели 7 детей, самому младшему из которых четыре месяца. Об этом сообщили в оперативном штабе Краснодарского края.

Так, в Краснодаре получено 35 положительных результатов, по 6 - в Крымском и Северском районах, по 5 - в Сочи и Новороссийске, 4 - в Красноармейском муниципалитете. По 3 жителя заболели в Кореновском и Павловском районах, по 2 - в Апшеронском, Динском, Ейском, Новокубанском, Приморско-Ахтарском и Армавире.

- По одному новому случаю выявили в Горячем Ключе, Абинском, Белоглинском, Выселковском, Гулькевичском, Курганинском, Кущевском, Лабинском, Тбилисском, Тимашевском и Туапсинском районах, - сообщили в региональном оперштабе.

На аппаратах ИВЛ в тяжелом состоянии остаются три человека. За сутки от осложнений заболевания скончался один пациента.