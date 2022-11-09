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НовостиОбщество9 ноября 2022 9:14

В Краснодаре из-за аварии без света остались семь улиц

На месте поломки работает аварийная бригада
Светлана ОВДЕЙ
Без света остаются семь улиц Западного округа Фото из архива КП

Без света остаются семь улиц Западного округа Фото из архива КП

В Краснодаре из-за аварии без света остались семь улиц. Поломка произошла в Западном округе.

- Из-за повреждения кабельной линии 6-10 кВ отключены ПС «ЮЗ-602» и 14 трансформаторных подстанций, - сообщили в городской ЕДДС.

Так, свет временно погас в домах по улицам Рождественской набережной, Алма-Атинской, 70 лет Октября, Бульварное кольцо, Думенко, проспект Чекистов, Платановый бульвар.

Поломку уже устраняет бригада специалистов. Время восстановления подачи электроэнергии уточняется.