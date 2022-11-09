Без света остаются семь улиц Западного округа Фото из архива КП
В Краснодаре из-за аварии без света остались семь улиц. Поломка произошла в Западном округе.
- Из-за повреждения кабельной линии 6-10 кВ отключены ПС «ЮЗ-602» и 14 трансформаторных подстанций, - сообщили в городской ЕДДС.
Так, свет временно погас в домах по улицам Рождественской набережной, Алма-Атинской, 70 лет Октября, Бульварное кольцо, Думенко, проспект Чекистов, Платановый бульвар.
Поломку уже устраняет бригада специалистов. Время восстановления подачи электроэнергии уточняется.