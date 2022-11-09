За 2022 год на Кубани родились две тройни Фото: admkrai.krasnodar.ru

Вторая тройня родилась на Кубани благодаря ЭКО в 2022 году. Об этом сообщили в пресс-службе региональной администрации.

Всего благодаря процедуре за год в регионе появились на свет более 1,1 тысячи детей. В том числе в семьях региона родились 83 двойни.

Лечение путем экстракорпорального оплодотворения прошли более 2,2 тысячи женщин. Из них на учет по беременности встали 1043 жительницы.

Всего за три года на Кубани появились на свет 179 тысяч 765 детей, из них 3950 малышей - благодаря ЭКО. За это время в том числе родились 471 двойня, 13 троен и одна четверня.