Пожилого экстремиста из Адыгеи осудят за богослужения через Zoom

Подозреваемый являлся членом совета местной религиозной организации, которая с 2017 года признана в России экстремистской Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Адыгее осудят пожилого экстремиста. 67-летний местный житель проводил богослужения в интернете.

Подозреваемый являлся членом совета местной религиозной организации, которая с 2017 года признана в России экстремистской. Вплоть до момента заключения мужчина из своего дома проводил выступления и богослужения через Zoom.

- Житель Майкопа задержан, ему предъявлено обвинение, по ходатайству следователя судом в отношении него избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, - сообщили в пресс-службе Следкома Адыгеи. - Расследование уголовного дела продолжается.