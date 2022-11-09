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НовостиОбщество9 ноября 2022 9:28

Пожилого экстремиста из Адыгеи осудят за богослужения через Zoom

Расследование уголовного дела продолжается
Валерия ГОДОВНИКОВА
Подозреваемый являлся членом совета местной религиозной организации, которая с 2017 года признана в России экстремистской

Подозреваемый являлся членом совета местной религиозной организации, которая с 2017 года признана в России экстремистской

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Адыгее осудят пожилого экстремиста. 67-летний местный житель проводил богослужения в интернете.

Подозреваемый являлся членом совета местной религиозной организации, которая с 2017 года признана в России экстремистской. Вплоть до момента заключения мужчина из своего дома проводил выступления и богослужения через Zoom.

- Житель Майкопа задержан, ему предъявлено обвинение, по ходатайству следователя судом в отношении него избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, - сообщили в пресс-службе Следкома Адыгеи. - Расследование уголовного дела продолжается.