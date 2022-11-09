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НовостиОбщество9 ноября 2022 9:31

Научно-технический суверенитет России обсудят на конгрессе в Сочи

На мероприятие приедут представители 40 стран
Ангелина НАЗАРЧУК
На него приедут молодые ученые, студенты, школьные, а также представители университетов и научно-исследовательских институтов.

На него приедут молодые ученые, студенты, школьные, а также представители университетов и научно-исследовательских институтов.

Фото: Артем КИЛЬКИН

В Сочи состоится II Конгресс молодых ученых. На мероприятии будут обсуждать научно-технический суверенитет России. Конгресс пройдет с 1 по 3 декабря 2022 года в Парке науки и искусства "Сириус". На него приедут молодые ученые, студенты, школьные, а также представители университетов и научно-исследовательских институтов.

- В этом году предстоят серьезные дискуссии, связанные с расширением роли науки в развитии экономик регионов, международного сотрудничества в эпоху глобальных перемен и поиском быстрых решений в ответ на текущие вызовы, - рассказал вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко.

Кстати, в этому года на конгресс приедут ученые из 40 стран мира. На мероприятии своим опытом и новыми идеями будут делиться специалисты из Аргентины, Афганистана, Венгрии, Вьетнама, Греции, Египта, Ирака, Ирана, Индии, Индонезии, Казахстана, Китая, Мексики, Нигерии, Пакистана, Сирии, Туниса, Турции и других.