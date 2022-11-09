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НовостиПроисшествия9 ноября 2022 9:43

На Кубани две легковушки насмерть сбили 73-летнюю женщину

Машины поочередно наехали на пешехода
Светлана ОВДЕЙ
Женщина скончалась до приезда скорой Фото: пресс-служба УГИБДД ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю

Женщина скончалась до приезда скорой Фото: пресс-служба УГИБДД ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю

На Кубани две легковушки насмерть сбили 73-летнюю женщину. Об этом сообщили в пресс-службе УГИБДД ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю.

Смертельное ДТП произошло накануне ближе к 06:20 в Тихорецком районе. Предварительно, женщина переходила дорогу перед близко проезжающими машинами. В результате водитель Opel Vectra не успел затормозить и сбил ее.

От удара женщину отбросило на «встречку», где на нее наехал автомобиль Lada Kalina.

- От полученных травм пешеход скончался на месте ДТП до прибытия бригады скорой помощи. Все обстоятельства выясняются, - сообщили в пресс-службе ГИБДД по краю.