Женщина скончалась до приезда скорой Фото: пресс-служба УГИБДД ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю

На Кубани две легковушки насмерть сбили 73-летнюю женщину. Об этом сообщили в пресс-службе УГИБДД ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю.

Смертельное ДТП произошло накануне ближе к 06:20 в Тихорецком районе. Предварительно, женщина переходила дорогу перед близко проезжающими машинами. В результате водитель Opel Vectra не успел затормозить и сбил ее.

От удара женщину отбросило на «встречку», где на нее наехал автомобиль Lada Kalina.

- От полученных травм пешеход скончался на месте ДТП до прибытия бригады скорой помощи. Все обстоятельства выясняются, - сообщили в пресс-службе ГИБДД по краю.