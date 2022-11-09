Перспективы и проблемы развития туризма в Краснодарском крае обсудили парламентарии

Председатель ЗСК Юрий Бурлачко на очередном заседании рассказал, что ждет в будущем туристическую отрасль в Краснодарском крае:

- На прошлой неделе на официальном сайте Кремля опубликован перечень поручений президента по итогам сентябрьского заседания президиума Госсовета, посвящённого развитию туризма. Для Краснодарского края как центрального рекреационного региона страны перспектива их реализации имеет огромное значение.

Эта работа уже начата. Правительство РФ заявило о намерении вовлечь в процесс развития отрасли широкий круг участников, включая федеральные ведомства, региональные органы власти, малый и средний бизнес, общественные организации, вузы России. На комплексной основе планируется проведение строительства и обновления туристской инфраструктуры в субъектах РФ. Заместитель председателя правительства Дмитрий Чернышенко анонсировал на днях начало работ по созданию всероссийского семейного морского курорта «Новая Анапа» в Краснодарском крае. За счёт его строительства протяжённость благоустроенной черноморской пляжной линии предполагается увеличить почти на 20%, он обеспечит рост количества отдыхающих на 3 миллиона человек и дополнительные 15 тыс. номеров в здравницах и пансионатах. Для Кубани это также означает появление новых рабочих мест, увеличение поступлений в бюджеты всех уровней, дополнительные возможности для малого и среднего бизнеса, обслуживающего курортную инфраструктуру (торговля, производство сельхозпродукции, сфера услуг).

В числе поручений Президента и ряд мер, которые дадут дополнительный стимул развития сфере экологического туризма. Кубань обладает для этого уникальными ресурсами, и ежегодно многие гости края выбирают для отдыха не только побережье, но и те рекреационные возможности, которые предоставляют предгорная и горная полоса. В числе поручений – меры, нацеленные на создание модульных некапитальных средств размещения, включая кемпинги и глэмпинги. У нас функционирует порядка 80 таких объектов, но есть все основания ожидать увеличения численности в ближайшей перспективе. Возможность отдохнуть на природе с комфортом весьма востребована у гостей края и кубанцев, загрузка кемпингов, автокемпингов и глэмпингов достигает 70%. Это достаточно высокий показатель.

Также предусматривается расширение количества маршрутов, троп для пешеходного туризма и обеспечение их объектами сопутствующего сервиса. Здесь тоже немалые перспективы для развития туристской отрасли Кубани. Этим летом в крае функционировали 185 туристских маршрутов, но потенциал края значительно выше.

Реализация отдельных поручений потребует обновления нормативных правовых актов. Так, предполагается рассмотреть предложения по развитию туризма с использованием внедорожных мототранспортных средств. У нас это туристское направление регулируется краевым законом «Об особенностях организации автотуризма, мототуризма на маршрутах повышенной опасности на территории Краснодарского края». Также планируется внесение в законодательство Российской Федерации изменений, предусматривающих координацию действий органов государственной власти и органов местного самоуправления по вопросам эксплуатации пляжей и использования необходимой для этого акватории водных объектов, исходя из устанавливаемых органами местного самоуправления правил использования водных объектов в рекреационных целях.

При внесении изменений в соответствующие разделы федерального законодательства депутаты Законодательного Собрания Краснодарского края седьмого созыва готовы начать работу по приведению в соответствие с ними краевых нормативных правовых актов, - подытожил Юрий Бурлачко.