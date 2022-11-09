Жертвы мошенничества переводили от пяти до 100 тысяч рублей Фото из архива КП

Жительнице Кубани дали четыре года колонии за мошенничество с полисами ОСАГО. Об этом сообщили в Объединенной пресс-службе судов Краснодарского края.

Так, Екатерина Пипко от имени страховщика подыскивала потенциальных клиентов и предлагала заключить договоры страхования. При этом женщина не имела никакого отношения к компаниям, которые якобы представляла. При заключении договоров с владельцами автомобилей подсудимая с помощью графического редактора изменяла в электронных бланках страховые полисы и выдавала клиентам.

Они, в свою очередь, ничего не подозревали и переводили от пяти до 100 тысяч рублей за поддельные полисы. За все время женщине удалось «заработать» на 13 клиентах. В суде она полностью признала вину.

- Екатерине Пипко назначено наказание в виде лишения свободы на срок 4 года с отбыванием в исправительной колонии общего режима. Судом также в полном объеме удовлетворены гражданские иски потерпевших. В их пользу в качестве материального вреда взыскано 182 тысячи 543 рубля, - сообщили в Объединенной пресс-службе судов Краснодарского края.

Уточняется, что приговор пока не вступил в законную силу.