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НовостиОбщество9 ноября 2022 10:34

Жительнице Кубани дали четыре года колонии за мошенничество с полисами ОСАГО

Приговор не вступил в законную силу
Светлана ОВДЕЙ
Жертвы мошенничества переводили от пяти до 100 тысяч рублей Фото из архива КП

Жертвы мошенничества переводили от пяти до 100 тысяч рублей Фото из архива КП

Жительнице Кубани дали четыре года колонии за мошенничество с полисами ОСАГО. Об этом сообщили в Объединенной пресс-службе судов Краснодарского края.

Так, Екатерина Пипко от имени страховщика подыскивала потенциальных клиентов и предлагала заключить договоры страхования. При этом женщина не имела никакого отношения к компаниям, которые якобы представляла. При заключении договоров с владельцами автомобилей подсудимая с помощью графического редактора изменяла в электронных бланках страховые полисы и выдавала клиентам.

Они, в свою очередь, ничего не подозревали и переводили от пяти до 100 тысяч рублей за поддельные полисы. За все время женщине удалось «заработать» на 13 клиентах. В суде она полностью признала вину.

- Екатерине Пипко назначено наказание в виде лишения свободы на срок 4 года с отбыванием в исправительной колонии общего режима. Судом также в полном объеме удовлетворены гражданские иски потерпевших. В их пользу в качестве материального вреда взыскано 182 тысячи 543 рубля, - сообщили в Объединенной пресс-службе судов Краснодарского края.

Уточняется, что приговор пока не вступил в законную силу.