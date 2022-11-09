Проводится проверка Фото из архива КП

На Кубани при пожаре погиб 89-летний мужчина. Следователи организовали проверку, сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

Трагедия произошла в ночь на 9 ноября. Огонь охватил дом в станице Кавказской Кавказского района. Возгорание и клубы дыма заметили соседи, которые вызвали на место пожарных. Прибывшие спасатели начали тушить возгорание и после локализации нашли в одной из комнат тело 89-летнего хозяина.

Предварительно, причиной пожара могло стать неосторожное обращение с огнем.

- В настоящее время следователем проводятся необходимые проверочные мероприятия, направленные на установление обстоятельств произошедшего, назначено проведение судебно-медицинской экспертизы. По окончании проверки будет принято процессуальное решение, - сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.