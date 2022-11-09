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НовостиОбщество9 ноября 2022 10:44

Авиакомпания запускает полеты из Сочи в Стамбул и Тель-Авив

Полеты будет осуществлять авиакомпания Red Wings
Ангелина НАЗАРЧУК
С 26 ноября стартуют полеты в Турцию по субботам, а в Израиль с 28 ноября по понедельникам.

С 26 ноября стартуют полеты в Турцию по субботам, а в Израиль с 28 ноября по понедельникам.

Фото: Олег УМАРОВ

Авиакомпании запускают новые рейсы из Сочи. Red Wings начнет летать в Стамбул и Тель-Авив. С 26 ноября стартуют полеты в Турцию по субботам, а в Израиль с 28 ноября по понедельникам.

- Это поможет увеличить туристический трафик в Сочи и повысить доступность регулярного сообщения для жителей юга не только между субъектами России, но и между Сочи и популярными туристическими направлениями, - рассказали в пресс-службе международного аэропорта Сочи.

К слову, полеты в Турцию из Сочи выполняет и авиакомпании «Россия». А по направлению Сочи – Тель-Авив полеты совершает авиакомпания «Азимут».