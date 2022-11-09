Сбер помог высадить более 22 тысяч деревьев в Адыгее

Фото предоставлено пресс-службой СберБанка

Волонтеры Краснодарского отделения Сбербанка поддержали всероссийскую акцию «Сохраним лес», генеральным партнером которой стал банк. Мероприятие по восстановлению леса состоялось в окрестностях Майкопа. На территории Красногвардейского лесничества высадили свыше 22 тысяч саженцев дуба. Новая дубрава будет расти на площади почти 14 гектаров.

Экологическая акция объединила около 300 участников. Это добровольцы Сбера, волонтеры леса, представители профильных министерств и ведомств, неравнодушные жители Адыгеи.

Фото предоставлено пресс-службой СберБанка

Татьяна Сергиенко, управляющий Краснодарским отделением Сбербанка:

«Мы не первый год поддерживаем экологические инициативы. Например, в акции «Сохраним лес» Сбер принимает участие с 2019 года. Мы поставили себе цель – высадить 1 млн деревьев до конца 2023 года. Сбер уделяет большое внимание ESG-повестке. К примеру, активная цифровизация деятельности уже позволила банку в 2021 году значительно сократить потребление бумаги и сохранить более 165 тысяч деревьев, а сэкономленные средства направить на лесовосстановительную программу».

В акции «Сохраним Лес» примет участие около 1000 волонтеров Сбера по всей России. Кроме этого, сотрудники банка участвуют еще в двух федеральных проектах: Осенний Кубок Чистоты от «Чистых Игр» и акция по сбору макулатуры Бумбатл.