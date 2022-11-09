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НовостиОбщество9 ноября 2022 11:08

Свалку под Геленджиком начнут убирать в декабре 2022 года

Правительство РФ направит региону на начало работ 257 миллионов рублей
Светлана ОВДЕЙ
Работы в селе Кабардинка начнут в декабре Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края

Работы в селе Кабардинка начнут в декабре Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края

Свалку под Геленджиком начнут убирать в декабре 2022 года. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Краснодарского края.

Работы в селе Кабардинка пройдут по федеральному проекту «Генеральная уборка». Правительство направит региону из резервного фонда 257 миллионов рублей. А всего на рекультивацию свалки уйдет свыше 1,3 миллиарда рублей.

Полигон площадью 132 тысячи 417 квадратных метров использовали с 1973 по 2017 год включительно. Уточняется, что участок уже оформлен и переведен в соответствующую категорию.

- Разработана проектно-сметная документация, пройдена государственная экологическая и главгосэкспертизы, - сообщили в пресс-службе региональной администрации.