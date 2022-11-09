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НовостиОбщество9 ноября 2022 11:12

В Майкопе в новом технопарке «Кванториум» будут обучать естественным наукам

Посетить занятия могут не только ученики лицея
Валерия ГОДОВНИКОВА
Для создания нового учебного пространства в школе отремонтировали более 400 кв м. здания. Фото: пресс-служба администрации Майкопа

Для создания нового учебного пространства в школе отремонтировали более 400 кв м. здания. Фото: пресс-служба администрации Майкопа

В Майкопе в начале ноября на базе эколого-биологического лицея №35 открылся «Кванториум». В новом технопарке детей бесплатно будут обучать естественным наукам.

- В утренние часы в технопарке для учащихся будут проводиться занятия по биологии, физике и химии, а в вечернее время дополнительное образование смогут получать не только ученики лицея №35, но и ребята из других образовательных организаций микрорайона Черемушки, - рассказали в пресс-службе администрации Майкопа.

Как удалось узнать «КП» - Кубань», для создания нового учебного пространства в школе отремонтировали более 400 кв м. здания. Кроме того, помимо лабораторий для исследований, в технопарке уже заработали робоквантум, геоквантум, аэроквантум.