На Кубани с 20 ноября алкоголь будут продавать с 8 до 23 часов Фото: Иван МАКЕЕВ

На Кубани с 20 ноября алкоголь будут продавать с 8 до 23 часов. Принятый Заксобранием региона закон об изменениях опубликован на сайте региональной администрации.

Напомним, увеличить время продажи алкоголя в крае предложили на четвертом пленарном заседании ЗСК.

- Снятие ограничения времени розничной продажи алкогольной продукции увеличит время продажи в легальном секторе экономики. Это позволит снизить количество нарушений. В частности, это касается незаконной розничной продажи алкогольной продукции, - ранее отмечал руководитель департамента потребсферы и регулирования рынка алкоголя края Роман Куринный.

До внесения изменений покупать напитки в регионе было разрешено с 11:00 до 22:00.

- С 20 ноября 2022 года в крае официально увеличится временной интервал розничной продажи алкогольной продукции. Приобрести ее можно будет с 8:00 20 ноября 2022 года, - сообщили в департаменте потребсферы и регулирования рынка алкоголя Краснодарского края.