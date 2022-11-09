Более 10 тысяч обращений граждан обработали на Кубани

Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края

Во время планерного совещания губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев проверил работу центра управления регионом. В частности обработку обращений местных жителей.

Глава Кубани подчеркнул, что сейчас очень важно контактировать с людьми и находиться в диалоге с местными жителями. Поэтому необходимо оперативно реагировать на вопросы и жалобы, решать возникшие проблемы и сообщать об этом на всех доступных ресурсах.

Руководитель ЦУР Юрий Шевченко сообщил губернатору, что в октябре получено 10,2 тысячи обращений. 4,2 тысячи их них жители оставили на специальной платформе обратной связи «Госуслуги. Решаем вместе».

Самые частые вопросы касались ремонта дорог, детских выплат и частичной мобилизации.

6,6 тысячи обращений поступило через платформу «Инцидент Менеджмент», что на 26% больше, чем в сентябре. Большинство жителей интересовало услуги ЖКХ. В том числе качество отопления, горячего и холодного водоснабжения, а также благоустройство и другие вопросы.

Местные власти, сообщил Юрий Шевченко губернатору, в рамках отведенных сроков отвечают на вопросы местных жителей. 39 муниципальных образований не допустили ни одной просрочки.