Два кубанских предприятия получили национальную премию «Моя косметика» Фото: admkrai.krasnodar.ru

Два кубанских предприятия получили национальную премию «Моя косметика». Об этом сообщили в пресс-службе региональной администрации.

Победителями конкурса стали две краснодарские фабрики. Одной из предприятий признано лучшим, а второе производство стало лауреатом в номинации «Средство по уходу за телом».

Всего в конкурсе участвовали 29 компаний, представлявших 139 продуктов. Жюри выбрало одного победителя и лауреатов 21 номинации.

Представленная продукция в течение четырех месяцев прошла экспертизу. Специалисты проверяли качество, соответствие товара законодательству, свойства и состав, используемые ингредиенты с информацией в аннотациях.

Краснодарская компания-победитель презентовала взбитое масло ши с муцином улитки и гиалуроновой кислотой, а лауреат - крем для защиты кожи рук от воздействия вредных производственных факторов.