В Сочи с трудными подростками по специальной программе будут работать до 2025 года

В Сочи будут продолжать работу с трудными подростками вплоть до 2025 года. Фото: администрация города

В Сочи будут продолжать работу с трудными подростками вплоть до 2025 года. В этом году специалисты рассмотрели 63 обращений и подготовили ряд вопросов по темам профилактики.

- Цель мероприятий – популяризировать здоровый образ жизни среди подростков, повышать их социальную активность и формировать благоприятный социальный опыт, развивать творческие способности, - сообщил начальник отдела по делам несовершеннолетних Иван Кирдянов.

На курорте разработали целую специальную программу для работы с трудными подростками. Ее составляли специалисты по образованию и науке, молодежной политики. Были задействованы и работники культуры, департамента физической культуры и спорта.