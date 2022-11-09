Жители Кубани могут онлайн получить социальные услуги Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Жители Кубани могут онлайн получить социальные услуг. Об этом сообщили в пресс-службе краевой администрации.

Всего в регионе за два года переведены в онлайн 106 услуг, 68 из которых государственные и 38 – муниципальные. Жители региона могут в электронном формате получить услуги в отраслях здравоохранения, образования, градостроения и социальной сфере.

Так, пользователи могут онлайн оформить выплаты в связи с утратой имущества при ЧС, свидетельства о перевозках, подать заявление на перевод земельных участков из одной категории в другую. На «Госуслугах» размещена электронная форма заявки.

- Итогом должен стать полный переход на цифровой формат оказания услуг государством. Для получения услуги не нужно будет ходить за лишними справками и стоять в очередях, - отметил руководитель департамента информатизации и связи Краснодарского региона Станислав Завальный.