МТС, Xiaomi и BQ открывают на Кубани кобрендинговые салоны бытовой техники

В Краснодарском крае открылись новые салоны-магазины бытовой техники и электроники МТС совместно с популярными компаниями Xiaomi и BQ. Продукция Xiaomi будет широко представлена в Большом Сочи и Кудепсте, а в станицах Михайловской и Родниковской (Курганинский район) можно будет познакомиться с новинками от BQ.

- Сотрудничество двух крупных брендов в рознице усиливает и дополняет друг друга. Подобные площадки позволяют в полной мере демонстрировать работу инновационных продуктов. Кроме того, мы даем доступ к самым востребованным брендам не только в крупных городах, но и везде, где есть покупательский интерес к качественным и доступным устройствам, дополненным нашими сервисами, - считает директор МТС в Краснодарском крае Сергей Ласкавый.

Как показывает анализ розничных продаж МТС, с марта 2022 года кубанцы все чаще стали останавливать свой выбор на гаджетах подешевле. Спрос на модели от BQ и Xiaomi вырос примерно в два раза.

Новый формат салонов предполагает большой выбор бытовой техники и электроники от Xiaomi или BQ, включая товары для умного дома. Здесь же есть возможность их протестировать, проконсультироваться со специалистом, подобрать аксессуары. Дополнительное удобство для покупателей – подключение и использование различных сервисов и экосистемных продуктов МТС, в том числе - «МТС Банка». Консультанты помогут оформить подписки на музыку, ТВ, онлайн-кинотеатр KION или правильно заполнить заявку на спутниковое телевидение.