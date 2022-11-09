Расследование завершено Фото из архива КП

В Краснодаре осудят незаконных предпринимателей, обманувших клиентов на 152 млн рублей. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.

Так, пятеро жителей придумали план незаконного предпринимательства. Они арендовали в Краснодаре офисы и опубликовали в интернете и через рекламные организации объявления. Сообщники предлагали процентные займы под залог недвижимости. При этом организацию в налоговом органе они не зарегистрировали.

От незаконного предпринимательства пострадали 43 человека. Клиентов обманули более чем на 152 миллиона рублей.

- В настоящее время собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд. Санкции статьи предусматривают максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет, - сообщили в пресс-службе УМВД Краснодара.