Более 150 лифтов многоэтажек заменили на Кубани с начала 2022 года Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Более 150 лифтов многоэтажек заменили на Кубани с начала 2022 года. Об этом сообщил губернатор Вениамин Кондратьев на встрече с руководителем одного из предприятий – поставщиков оборудования.

Лифты в регионе заменяют по программе капремонта – всего в крае уже обновили свыше 2,3 тысячи подъемников. Из них 168 установленных лифтов с 2019 года произведены компанией-поставщиком.

Как отметил глава региона, сейчас доля отечественных компонентов в производстве лифтов предприятия составляет 54%.

- Сегодня у бизнеса есть все возможности переходить на собственную продукцию и не зависеть от зарубежных компаний. Со своей стороны, готовы оказать необходимую поддержку, чтобы уровень локализации достиг 100 процентов, - отметил Вениамин Кондратьев.