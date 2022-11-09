Выставка открылась в Картинной галерее республики Фото: t.me/mincult_ra

Выставка в честь 100-летия Аскера Гадагатля открылась в Адыгее. Об этом сообщили в пресс-службе министерства культуры республики.

Выставка начала работу 9 ноября в Картинной галерее Адыгеи. Экспозиция посвящена 100-летию со дня рождения участника Великой Отечественной войны, ученого и одно из главных исследователей нартского эпоса Аскера Гадагатля.

На выставке представлены работы из фондов Картинной галереи, сюжет которых основан на нартском эпосе. Посетителям предлагают изучить произведения, например, таких авторов, как Нурбий Дидичев, Аслан Куанов, Абдулах Берсиров, Теучеж Кат.

Выставка продолжит работу до 27 ноября.