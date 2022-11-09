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НовостиОбщество9 ноября 2022 14:08

В Сочи алкоголь начнут продавать с 8 часов утра

Приказ вступит в силу с 20 ноября
Ангелина НАЗАРЧУК
Данное решение приняли в краевом Заксобрании.

Данное решение приняли в краевом Заксобрании.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Сочи начнут продавать алкоголь с 8 часов утра. На территории всего Краснодарского края данный приказ вступит в силу с 20 ноября. Данное решение приняли в краевом Заксобрании.

С приказом можно ознакомиться на официальном сайте администрации Краснодарского края. К слову, во всех магазинах и торговых центрах Сочи можно будет купить алкогольные напитки с 8:00 до 23:00 часов.

- Этот шаг позволит снизить количество нарушений, связанных с незаконной торговлей алкогольной продукцией, а также сократит объемы контрафакта на алкогольном рынке, - сообщили в пресс-службе администрации Краснодарского края.