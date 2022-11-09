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НовостиОбщество9 ноября 2022 14:18

На Кубани вручили жилищные сертификаты семьям из Херсонской области

Их передали в Анапе
Светлана ОВДЕЙ
Жилищные сертификаты вручили в Анапе Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края

Жилищные сертификаты вручили в Анапе Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края

На Кубани вручили жилищные сертификаты семьям из Херсонской области. Об этом сообщили в пресс-службе региональной администрации.

Жилищные сертификаты передали в Анапе – их получили более 20 семей, прибывших из нового региона РФ. Всего на курорте уже размещены почти девять тысяч человек.

За все время жилищные сертификаты получили 134 семьи из Херсонской области. Прибывшим в Анапу помогают в Центре подготовки документов и содействия в трудоустройстве.

Так, специалисты оформили почти восемь тысяч СНИЛСов, пять тысяч сим-карт, помогли перевести с украинского на русский язык свыше 13 тысяч документов для обращения в органы соцподдержки.