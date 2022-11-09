«Ласточки» будут останавливаться на дополнительных платформах Фото из архива КП

Дополнительные остановки с 10 ноября введут курсирующим между Туапсе и Сочи «Ласточкам». Об этом сообщили в пресс-службе Северо-Кавказской железной дороги.

Остановки добавят в связи с уменьшением количества вагонов в составах.

- Традиционно на период сезонного увеличения пассажиропотока ряд рейсов на пригородных направлениях Черноморского побережья выполняются сдвоенными составами «Ласточек». Для безопасности посадки и высадки поездам из 10 вагонов отменяют остановки на ряде платформ, - напомнили в пресс-службе Северо-Кавказской железной дороги.

Уже с 10 ноября поезда №6806 и №6810 «Имеретинский курорт – Туапсе», №6812 «Адлер – Туапсе», №6006 «Аэропорт Сочи – Туапсе» возобновят остановки на платформах Мамедова Щель, Уч-Дере и Спутник. «Ласточки» №6809 «Туапсе – Имеретинский Курорт» и №6811 «Туапсе – Адлер» будут принимать и высаживать пассажиров на платформах Спутник и Мамедова щель.