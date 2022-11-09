Краснодар
ВидеоФотоCovid-19 на КубаниСочиСпецоперация на УкраинеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяРекламаВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Краснодар
ВидеоФотоCovid-19 на КубаниСочиСпецоперация на УкраинеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяРекламаВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Краснодар
+5°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество9 ноября 2022 14:54

Дополнительные остановки с 10 ноября введут курсирующим между Туапсе и Сочи «Ласточкам»

Количество вагонов в составах уменьшится
Светлана ОВДЕЙ
«Ласточки» будут останавливаться на дополнительных платформах Фото из архива КП

«Ласточки» будут останавливаться на дополнительных платформах Фото из архива КП

Дополнительные остановки с 10 ноября введут курсирующим между Туапсе и Сочи «Ласточкам». Об этом сообщили в пресс-службе Северо-Кавказской железной дороги.

Остановки добавят в связи с уменьшением количества вагонов в составах.

- Традиционно на период сезонного увеличения пассажиропотока ряд рейсов на пригородных направлениях Черноморского побережья выполняются сдвоенными составами «Ласточек». Для безопасности посадки и высадки поездам из 10 вагонов отменяют остановки на ряде платформ, - напомнили в пресс-службе Северо-Кавказской железной дороги.

Уже с 10 ноября поезда №6806 и №6810 «Имеретинский курорт – Туапсе», №6812 «Адлер – Туапсе», №6006 «Аэропорт Сочи – Туапсе» возобновят остановки на платформах Мамедова Щель, Уч-Дере и Спутник. «Ласточки» №6809 «Туапсе – Имеретинский Курорт» и №6811 «Туапсе – Адлер» будут принимать и высаживать пассажиров на платформах Спутник и Мамедова щель.