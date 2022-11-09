Одноклассники подготовили квиз и расширили список необычных слов русского языка в капче ко дню рождения В.И. Даля

Фото: пресс-служба ОК

Одноклассники подготовили интерактивный квиз накануне дня рождения Владимира Ивановича Даля, а также внедрили слова разных регионов из его словаря в капчу — специальный защитный код, который всплывает при подозрительной активности в соцсети.

Фото: пресс-служба ОК

Для того, чтобы обезопасить пользователей, в ОК используется капча — благодаря ей пользователи могут подтвердить, что действия не совершаются автоматически. Пользователи смогут расширить свои знания и познакомиться с необычными словами, которые можно встретить только в определенных регионах. Кроме того, пользователи смогут узнать значения слов «фельетон», «эпиталама», «акаренок» и других в интерактивном квизе в официальной группе «Культура в ОК».

ОК регулярно реализуют и поддерживают образовательные и культурные инициативы. Так, Одноклассники вместе с Российской государственной библиотекой (РГБ) и мобильным приложением для чтения «НЭБ Свет» подготовили квиз к юбилею со дня рождения Дмитрия Мамина-Сибиряка. Пользователи смогли проверить, насколько хорошо они знакомы с творчеством писателя.