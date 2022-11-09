Кирпичный завод на Кубани увеличил выработку в 3,5 раза. Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края.

На Кубани кирпичный завод увеличил выработку в 3,5 раза благодаря бережливым технологиям. Работы проходили в рамках национального проекта «Производительность труда».

- Губский кирпичный завод внедрял технологии вместе с экспертами регионального центра компетенций. Специалисты оптимизировали процесс в течение шести месяцев. Доля выбранного потока составляет 17% от общей выручки компании, - сообщили в пресс-службе администрации Краснодарского края.

Уточняется, что были разработаны стандарты операционных процедур для проведения ремонтных работ. Это позволило снизить затраты на ремонт и техническое обслуживание оборудования примерно в 3 раза.

Кроме того, усовершенствовали ключевые процессы и сертифицировали 20 сотрудников предприятия. В будущем именно они будут продолжать обучать коллектив бережливым технологиям.

В результате время снизилось почти на 70%, запасы уменьшили более чем на 60%, а выработка увеличилась в 3,5 раза.