В поселке Белозерном построили сети газоснабжения. Фото: krd.ru

В поселке Белозерном Краснодара более 250 домов смогут подключить газ. К ним подвели сети газоснабжения. На данный момент специалисты АО «Краснодаргоргаз» проводят техническое обследование и подготовительные работы к началу работы.

- В поселке построен газораспределительный пункт. Он обеспечит дальнейшую газификацию участка. По итогам работ к газу смогут подключиться более одной тысячи жителей Белозерного, - сообщил заместитель главы города Артем Аганов.

Планируется, что 17 ноября в станице Елизаветинской и поселке Белозерном отключат газ. Это необходимо сделать для врезки в распределительные сети. Жителей населенных пунктов просят быть внимательнее.