В Краснодаре покажут фильм «Донбасс. Резервный полк». Фото: пресс-служба Южного военного округа.

В Краснодаре пройдет бесплатный показ фильма о героях ЛНР. Его презентуют 10 ноября в 11:00 в рамках фестиваля православных фильмов «Вечевой колокол» в ЦКЗ на Красной, 5.

- Я думал, что эту историю уже завершил. В это время началась специальная военная операция. Я понимал, что должен дальше прослеживать судьбу своих героев и поехал на Донбасс. Всего было пять командировок, - сообщил директор Краснодарской киностудии имени Н. Минервина, автор сценария и режиссер Валерий Тимощенко.

Уточняется, фильм снимали на передовой с 2014-го по 2022 год. Он посвящен 208 резервному полку ЛНР. В нем служат военные, а также студенты и преподаватели Академии Матусовского.

На данный момент резервный полк помогает бойцам ДНР.