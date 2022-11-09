В Геленджике пропал мужчина. Фото: «Лиза Алерт».

В Геленджике пропал 33-летний мужчина. О его местонахождении ничего неизвестно с 28 августа 2022 года.

- Мужчина среднего роста – 178 сантиметров и худощавого телосложения. У него русые волосы с залысинами и карие глаза, - сообщили в поисково-спасательном отряде «Лиза Алерт».

В чем был одет мужчина на момент пропажи – неизвестно.

Для оповещения о местонахождении бесследно пропавшего или любой информации, связанной с ним, можно позвонить на бесплатный номер горячей линии: 8 800 700 5452.