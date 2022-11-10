В Краснодарском крае выдали более 235 тысяч Пушкинских карт. Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края

На Кубани более 235 тысяч школьников и студентов оформили Пушкинскую карту. В регионе к программе присоединилось уже более 247 учреждений культуры.

- Пушкинская карта является не просто возможностью для молодых людей посещать учреждения культуры. Это один из действенных инструментов организации их досуга и формирования важнейших социально-нравственных принципов. Также это один из элементов диалога государства и молодежи, - сообщила министр культуры края Виктория Лапина.

Уточняется, что на сегодняшний день в программе участвуют 75 домов, дворцов культуры и клубов, 55 музеев и галерей и 49 кинотеатров. Также 31 концертная площадка, 25 театральных, 10 образовательных организаций и 2 библиотеки.

В этом году номинал Пушкинской карты составляет 5 тысяч рублей. Деньгами могут воспользоваться молодые люди от 14 до 22 лет. Средства можно потратить на билеты в учреждения культуры, которые участвуют в программе по всей стране.