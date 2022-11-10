Анна Минькова посетила «Край милосердия». Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края.

Вице-губернатор Кубани посетила Центр развития благотворительных программ «Край милосердия». Он открылся в новом помещении по улице Юннатов, 23. Учреждение передали в безвозмездное пользование министерство труда и социального развития края.

- Площадка предназначена для оказания комплексной помощи детям с ограниченными возможностями здоровья. С ними бесплатно занимаются логопед-дефектолог, психолог, специалист по социальной работе. Также ребята посещают лечебно-физкультурные и музыкальные занятия и проходят курсы массажа, - сообщила вице-губернатор Кубани Анна Минькова.

Уточняется, что в центре внедряют современные практики. Например, для развития речи используют терапию звуком. Голос мамы записывают, а затем дают слушать ребенку на определенных частотах. Так, ребенок, страдающий ДЦП, воспринимает речь на низких частотах как сигнал к активности.

Кроме того, в здании оборудованы два кабинета психолога и столько же сенсорно-динамических залов. Также обустроили кабинет дефектолога, физической реабилитации, логопеда, социально-бытовой адаптации, арт-терапии, мультстудия. Открыли зал для проведения занятий лечебной физкультурой и адаптивным скалолазанием и мастерскую для изготовления поделок.