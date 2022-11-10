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НовостиОбщество10 ноября 2022 0:11

В Адыгее 10 ноября пройдет День единого приема граждан

Люди смогут задать вопросы, касающиеся мобилизации
Мария ЧАЛАЯ
В Адыгее 10 ноября люди смогут задать интересующие их вопросы.

В Адыгее 10 ноября люди смогут задать интересующие их вопросы.

Фото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП

В Адыгее 10 ноября пройдет День единого приема граждан. В аппарате и отделах судебных приставов Управления Федеральной службы судебных приставов по Республике люди смогут задать вопросы, касающиеся мобилизации и специальной военной операции.

- Также люди смогут обратиться в Управление ФССП России по Республике Адыгея и его структурные подразделения. Желающие зададут вопросы, связанные с возвратом просроченной задолженности кредиторам, - сообщили в пресс-службе УФССП России по Республике Адыгея.

Уточняется, что в День единого приема граждан люди могут обратиться к руководителям Управления, начальникам отделов с 9:00 до 18:00.