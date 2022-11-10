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НовостиОбщество10 ноября 2022 5:27

Погода в Адыгее 10 ноября 2022: день пройдет без дождей

В Адыгее 10 ноября синоптики обещают ясное небо
Валерия ГОДОВНИКОВА
Узнали, какой будет погода в Адыгее 10 ноября 2022

Узнали, какой будет погода в Адыгее 10 ноября 2022

Фото: Евгения ГУСЕВА

«Комсомольская правда» - Кубань» узнала, какой будет погода в Адыгее 10 ноября 2022.

В Майкопе 10 ноября погода продолжит радовать местных жителей. Максимальная температура воздуха +13°C. Синоптики обещают безоблачное небо и отсутствие дождей. Ветер восточный, северо-восточный, 2 м/с. К вечеру температура опустится до +1°C. Ветер восточный, 2 м/с.

Погода в Лаго-Наки также сохранится ясной и без осадков. В светлое время суток температура воздуха повысится до +12°C. Ветер северо-восточный, 2 м/с. Ночью столбик термометра опустится до +3°C. Ветер восточный, 1 м/с.