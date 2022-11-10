Сумма инвестпроектов Сочи достигла 2 триллионов рублей

Глава курорта поручил усилить работу по подготовке предложение во всех направлениях. Фото: администрация Сочи

В инвестиционном портфеле Сочи общая сумма проектов достигла порядка 2 триллионов рублей. Всего в экономике курорта закрепление не менее 140 предложений. Инвесторы вкладывают различные суммы денег на строительство и реконструкцию санаториев.

- Сочи развиваем в балансе – инвестиции нужно привлекать и вкладывать в инфраструктуру и объекты, необходимые нашим жителям, в первую очередь социальные, инженерные и дорожные, - заявил в своем Telegram-канале мэр Сочи Алексей Копайгородский.

Глава курорта поручил усилить работу по подготовке предложение во всех направлениях. Алексей Копайгородский отметил, что необходимо использовать все доступные инструменты.