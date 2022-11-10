У жителя Анапы забрали иномарку за 300 неоплаченных штрафов

Фото: УФССП по региону

В Анапе владелец «Фольксваген Гольф» накопил более 300 неоплаченных штрафов за нарушение правил дорожного движения. Судебные приставы посчитали, что долг достиг 700 тысяч рублей, а оплачивать его мужчина не хотел. Тогда сотрудникам УФССП пришлось арестовать, а затем выставить на продажу.

- Владелец иномарки задолжал более 700 тысяч руб. При этом сумма неоплаченных административных штрафов составляет 550 тысяч руб. Оставшаяся часть задолженности — неоплаченные налоги и кредиты. Более того, в отношении должника составлено 25 протоколов за уклонение от административного наказания, - сообщили в пресс-службе УФССП РФ по Краснодарскому краю.

Приставы арестовали «Фольксваген Гольф». Автомобиль должника отправится на принудительную реализацию, а вырученные средства будут перечислены в счет погашения задолженности.