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НовостиОбщество10 ноября 2022 5:38

У жителя Анапы забрали иномарку за 300 неоплаченных штрафов

Водитель часто нарушал правила дорожного движения и остался без машины
Галина КОПЫЛОВА
Галина КОПЫЛОВА
Фото: УФССП по региону

Фото: УФССП по региону

В Анапе владелец «Фольксваген Гольф» накопил более 300 неоплаченных штрафов за нарушение правил дорожного движения. Судебные приставы посчитали, что долг достиг 700 тысяч рублей, а оплачивать его мужчина не хотел. Тогда сотрудникам УФССП пришлось арестовать, а затем выставить на продажу.

- Владелец иномарки задолжал более 700 тысяч руб. При этом сумма неоплаченных административных штрафов составляет 550 тысяч руб. Оставшаяся часть задолженности — неоплаченные налоги и кредиты. Более того, в отношении должника составлено 25 протоколов за уклонение от административного наказания, - сообщили в пресс-службе УФССП РФ по Краснодарскому краю.

Приставы арестовали «Фольксваген Гольф». Автомобиль должника отправится на принудительную реализацию, а вырученные средства будут перечислены в счет погашения задолженности.