Сочи получит 26 автобусов на природном газе в лизинг

Курорт получит общественный транспорт на природном газе в лизинг. Фото: администрация Сочи

В Сочи появятся 26 автобусов на природном газе до 1 декабря. Курорт получит общественный транспорт на природном газе в лизинг. Автобусы доставят по нацпроекту.

Кроме того, в течение двух лет транспортный парк Сочи увеличится еще на полсотни экологичных машин. Их также предоставят по профильному нацпроекту.

- В 2023-2024 годах, согласно планам нацпроекта, парк общественного транспорта Сочи пополнится 51 современным автобусом, сохраняющим экологию города, - сообщили в пресс-службе Государственной транспортной лизинговой компании.