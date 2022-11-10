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НовостиОбщество10 ноября 2022 5:41

Сочи получит 26 автобусов на природном газе в лизинг

Транспорт доставят по нацпроекту
Ангелина НАЗАРЧУК
Курорт получит общественный транспорт на природном газе в лизинг. Фото: администрация Сочи

Курорт получит общественный транспорт на природном газе в лизинг. Фото: администрация Сочи

В Сочи появятся 26 автобусов на природном газе до 1 декабря. Курорт получит общественный транспорт на природном газе в лизинг. Автобусы доставят по нацпроекту.

Кроме того, в течение двух лет транспортный парк Сочи увеличится еще на полсотни экологичных машин. Их также предоставят по профильному нацпроекту.

- В 2023-2024 годах, согласно планам нацпроекта, парк общественного транспорта Сочи пополнится 51 современным автобусом, сохраняющим экологию города, - сообщили в пресс-службе Государственной транспортной лизинговой компании.