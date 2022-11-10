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НовостиОбщество10 ноября 2022 6:24

В Краснодаре задержали экс-депутата ЗСК за подкуп в 41 млн рублей

Евгения Шумейко была директором Фонда защиты прав дольщиков
Галина КОПЫЛОВА
Галина КОПЫЛОВА
Подкуп руководитель Фонда просила через сожителя

Подкуп руководитель Фонда просила через сожителя

В Краснодаре задержали бывшего директора Фонда защиты прав граждан-участников долевого строительства, по совместительству экс-депутата ЗСК. Она подозревается в получении коммерческого подкупа в размере 41 млн рублей.

- По версии следствия, к 38-летней женщине обратился учредитель строительной организации, за помощью в завершении строительства одного из проблемных домов в Краснодаре. Директор фонда осенью 2020 года она поручила своему сожителю сообщить предпринимателю, что Фонд заключит с организацией договор на достройку дома в обмен на взятку в 41 млн рублей, - сообщили в пресс-службе СУ СК России по Краснодарскому краю.

Экс-директор фонда была задержана. Ранее «Комсомолка» сообщала, что задержанной является 38-летняя Евгения Шумейко. В ее доме прошли обыски, сейчас решается вопрос об избрании меры пресечения.