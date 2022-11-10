Глава Адыгеи рассказал о мерах поддержки мобилизованных

В Адыгее прошло заседание оперштаба. Фото: https://t.me/muratkumpilov

В Адыгее прошло заседание оперштаба. На нем глава республики рассказал о мерах поддержки мобилизованным.

- Мы обязаны максимально поддержать наших ребят, участвующих в спецоперации, сделать все, чтобы наши защитники были спокойны за своих близких, - отметил в своем Telegram-канале Мурат Кумпилов.

В качестве поддержки в Адыгее формируют соцпаспорта семей участников спецоперации на Украине. Это позволит адресно оказывать помощь жителям республики. На контроле и предоставление положенных региональных выплат.

Всесторонняя поддержка оказывается семьям мобилизованных и добровольцев. Их дети могут бесплатно ездить на общественном транспорте и бесплатно посещать детсады.

Помощь по снабжению военнослужащих необходимым обмундированием и топливом помогают осуществить волонтеры.