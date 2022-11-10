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НовостиОбщество10 ноября 2022 6:35

В ГИБДД предупредили о густом тумане на дорогах Кубани и Адыгеи

Зона видимости не превышает 100-150 метров
Валерия ГОДОВНИКОВА
Адыгею и Кубань 10 ноября окутали туманы

Адыгею и Кубань 10 ноября окутали туманы

Фото: Михаил ФРОЛОВ

Адыгею и Кубань 10 ноября окутали туманы. В ГИБДД предупредили о погодном явлении, затрудняющим виденье на дорогах.

- Соблюдайте скоростной режим и дистанцию, - отметили в пресс-службе Госавтоинспекции Адыгеи. - Избегайте опасных маневров с выездом на встречную полосу.

Местных жителей, собирающихся в поездку, попросили быть внимательней в этот день во время движения. Как удалось узнать «Комсомольской правде» - Кубань», зона видимости на дорогах не превышает 100-150 метров.