В ГИБДД предупредили о густом тумане на дорогах Кубани и Адыгеи

Адыгею и Кубань 10 ноября окутали туманы Фото: Михаил ФРОЛОВ

Адыгею и Кубань 10 ноября окутали туманы. В ГИБДД предупредили о погодном явлении, затрудняющим виденье на дорогах.

- Соблюдайте скоростной режим и дистанцию, - отметили в пресс-службе Госавтоинспекции Адыгеи. - Избегайте опасных маневров с выездом на встречную полосу.

Местных жителей, собирающихся в поездку, попросили быть внимательней в этот день во время движения. Как удалось узнать «Комсомольской правде» - Кубань», зона видимости на дорогах не превышает 100-150 метров.