На Кубани с 2023 года размер маткапитала вырастет до 780 тысяч рублей

Маткапитал с 2023 года

Материнский капитал проиндексируют на 12,4% с 1 февраля 2023 года. С учетом инфляции выплаты на первого ребенка, в том числе и в Краснодарском крае, увеличатся до 590 тысяч рублей, на второго - до 780 тысяч.

Маткапитал можно потратить на ремонт, покупку недвижимости, образование ребенка, на соцреабилитацию детей с инвалидностью, также можно направить средства на накопление пенсии матери или на ежемесячные выплаты на второго ребенка до трех лет.

Кроме этого, семьям с детьми с рождения и до 17 лет будет предоставляться единое пособие. Выплаты положены тем, у кого общий доход не ниже одного прожиточного минимума на человека. Размер пособия составит 50, 75 или 100% регионального прожиточного минимума. В среднем по стране в 2023 году будет выплачиваться по 7 тысяч, 10,5 тысячи и 14 тысяч рублей.