Мурат Кумпилов поздравил сотрудников ОВД Адыгеи с профессиональным праздником

Глава Адыгеи поздравил республиканских сотрудников ведомств с профессиональным праздником Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

По всей стране 10 ноября празднуется День сотрудника ОВД. Глава Адыгеи поздравил республиканских сотрудников с профессиональным праздником.

- Сегодня мы отдаем дань уважения сотрудникам правоохранительных органов, обеспечивающим безопасность и правопорядок, осуществляющим защиту прав и законных интересов граждан, ведущим бескомпромиссную, решительную борьбу с преступностью, - написал в своем Telegram-канале Мурат Кумпилов.

Глава республики подчеркнул важность и рискованность в борьбе с преступностью. Мурат Кумпилов выразил благодарность сотрудникам и ветеранам ведомства за их нелегкий труд. А также пожелал крепкого здоровья, благополучия и успехов в службе.