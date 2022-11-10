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НовостиОбщество10 ноября 2022 6:58

Мурат Кумпилов поздравил сотрудников ОВД Адыгеи с профессиональным праздником

Об этом глава республики написал в своем Telegram-канале
Валерия ГОДОВНИКОВА
Глава Адыгеи поздравил республиканских сотрудников ведомств с профессиональным праздником

Глава Адыгеи поздравил республиканских сотрудников ведомств с профессиональным праздником

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

По всей стране 10 ноября празднуется День сотрудника ОВД. Глава Адыгеи поздравил республиканских сотрудников с профессиональным праздником.

- Сегодня мы отдаем дань уважения сотрудникам правоохранительных органов, обеспечивающим безопасность и правопорядок, осуществляющим защиту прав и законных интересов граждан, ведущим бескомпромиссную, решительную борьбу с преступностью, - написал в своем Telegram-канале Мурат Кумпилов.

Глава республики подчеркнул важность и рискованность в борьбе с преступностью. Мурат Кумпилов выразил благодарность сотрудникам и ветеранам ведомства за их нелегкий труд. А также пожелал крепкого здоровья, благополучия и успехов в службе.