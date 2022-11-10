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НовостиПроисшествия10 ноября 2022 6:59

Таможенники изъяли из магазина на Кубани более 5 тысяч пачек сигарет без акцизных марок

Незаконный товар был выявлен на сумму более 430 тысяч рублей
Галина КОПЫЛОВА
Галина КОПЫЛОВА
Фото: пресс-служба таможни Краснодара

Фото: пресс-служба таможни Краснодара

Таможенники провели проверку в одном из магазинов в станице Холмской Абинского района. На полках специалисты нашли 5378 пачек сигарет иностранного производства, а также производства стран ЕАЭС без акцизных марок России.

- Документы на обнаруженную табачную продукцию предприниматель не представил. Обнаруженная табачная продукция, реализуемая с нарушением требований, установленных правом ЕАЭС и законодательством РФ в сфере таможенного регулирования, изъята из оборота, - сообщили в пресс-службе таможни Краснодара.

Предприниматель заплатит штраф. По данному факту расследование продолжается.