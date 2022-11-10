РНКБ выдал более 100 млн рублей льготных автокредитов в рамках действующих госпрограмм

С момента запуска в июле 2022 года обновленной государственной программы льготного автокредитования банк РНКБ выдал льготные кредиты на приобретение автомобиля на общую сумму более 100 млн рублей. Средняя сумма автокредита составила 610 тысяч рублей, при этом стоимость транспортного средства, на покупку которого оформляется кредит, в среднем составляла порядка 1 млн рублей. Более 70% от общего количества автокредитов с государственной поддержкой в РНКБ составляют выдачи по госпрограммам "Первый автомобиль" и "Семейный автомобиль".

Согласно условиям программы, льготным кредитом могут воспользоваться семьи с одним или несколькими несовершеннолетними детьми (в том числе находящимися под опекой или на попечительстве, включая приемных), клиенты, приобретающие авто впервые, а также работники государственных медицинских и образовательных учреждений. Кроме того, программа распространяется на автолюбителей, которые сдают свое транспортное средство (ТС) в качестве оплаты первоначального взноса по программе Trade-in (при условии, что ТС старше 6 лет и владели им более 1 года).

Государственная льгота распространяется на приобретение автомобилей марок "LADA", "УАЗ", "ГАЗ", ВИС, Моторинвест (электромобили). В октябре 2022 года в перечень также был добавлен автомобиль марки Haval Jolion. У клиентов РНКБ, оформивших автокредиты с господдержкой в 2022 году, наибольшим спросом пользовались автомобили марок "Lada Vesta", "Lada Granta", "Нива".

- Благодаря мерам государственной поддержки увеличивается количество семей, которые могут приобрести новый автомобиль российского производства, - говорит заместитель Председателя Правления РНКБ Николай Билан. – Программы льготного автокредитования неизменно пользуется высоким спросом у наших клиентов за счет существенных скидок на стоимость автомобиля, а расширение условий программ позволяет купить личный автотранспорт на максимально выгодных условиях.

Напомним, что ознакомиться с условиями программ автокредитования, а также оформить заявку на получение кредита с господдержкой можно без посещения операционного офиса с помощью онлайн-заявки на официальном сайте банка или в мобильном приложении "РНКБ 24/7".

Клиенты, которые не попадают под условия госпрограмм, могут оформить автокредиты в рамках собственных программ РНКБ -"Автостандарт" и "Автолайт".