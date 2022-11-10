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НовостиОбщество10 ноября 2022 8:30

Число пунктов досмотра в аэропорту Сочи увеличили до 40

Об этом сообщил мэр города в своем Telegram-канале
Ангелина НАЗАРЧУК
На курорте действует средний режим реагирования.

На курорте действует средний режим реагирования.

Фото: Олег УМАРОВ

В аэропорту Сочи увеличили число пунктов досмотра до 40. На курорте действует средний режим реагирования. Данное решение было принято также в связи с подготовкой к зимнему курортному сезону

- Особое внимание к объектам транспортного комплекса. В аэропорту Сочи увеличено число пунктов досмотра, усилен штат службы безопасности, - написал в своем Telegram-канале мэр Сочи Алексей Копайгородский.

К слову, по периметру всего аэропорту обновят систему видеонаблюдения.