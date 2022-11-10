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НовостиОбщество10 ноября 2022 8:31

Логистическая компания из Абинска оптимизирует процесс производства

Предприятие стало участником нацпроекта «Производительность труда»
Галина КОПЫЛОВА
Галина КОПЫЛОВА
Фото: admkrai.krasnodar.ru

Фото: admkrai.krasnodar.ru

Предприятие «Новосталь-М Логистик» из Абинска стало участником нацпроекта «Производительность труда». Оно подписало соглашение с краевым министерством экономики и Региональным центром компетенций.

- В ближайшее время в компании сформируют рабочую группу. Эксперты обучат персонала, проведут диагностику и оптимизацию производства, выявят потери и подготовят план по их устранению, - сообщили в пресс-службе администрации Краснодарского рая.

Предприятие «Новосталь-М Логистик» оказывает транспортно-экспедиторские услуги по железнодорожным перевозкам на территории России и за ее пределами. В нацпроекте уже участвует 21 транспортное предприятие, включая морское и воздушное, из Краснодарского края, а также 220 предприятий обрабатывающей промышленности, сельского хозяйства, строительства, транспорта и торговли.