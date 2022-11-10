На аппаратах ИВЛ остаются три пациента Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

На Кубани за сутки выявили 100 новых случаев заболевания COVID-19. Самому старшему новому пациенту 87 лет, сообщили в региональном оперативном штабе.

Наибольшее количество заболевших за сутки в Краснодаре - 37 человек. По 7 пациентов прибавилось в Сочи и Приморско-Ахтарском районе, по 5 – в Староминском и Новороссийске, 4 – в Каневском муниципалитете.

По 3 положительных результата получено в Анапе, Крымском, Северском, Тихорецком и Успенском районах, по 2 - в Абинском, Мостовском, Тбилисском и Тимашевском.

- По одному новому случаю коронавируса зафиксировано в Горячем Ключе, Белореченском, Брюховецком, Гулькевичском, Динском, Ейском, Калининском, Кореновском, Лабинском, Павловском, Славянском и Туапсинском районах, - сообщили в краевом оперштабе.

На аппаратах ИВЛ в тяжелом состоянии остаются 3 пациента. Тем временем с выздоровлением в регионе выписаны 145 человек.