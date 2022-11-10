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НовостиОбщество10 ноября 2022 8:39

Доходы бюджета Сочи увеличились на 15%

С января в бюджет города поступило 10,2 млрд рублей
Ангелина НАЗАРЧУК
По сравнению с прошлым годом прирост составил не менее 1,3 миллиарда рублей.

По сравнению с прошлым годом прирост составил не менее 1,3 миллиарда рублей.

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Доходы бюджета Сочи с начала января 2022 года увеличились на 15%. В казну поступило 10,2 миллиарда рублей. По сравнению с прошлым годом прирост составил не менее 1,3 миллиарда рублей.

- Наибольший рост налоговых поступлений в сравнении с аналогичным периодом прошлого года показали строительные организации города – в 3,7 раза и предприятия санаторно-курортной отрасли – в 1,2 раза, – уточнила заммэра Сочи Светлана Калинина.

К слову, бюджет Сочи пополнился на 6,8 млрд рублей за счет налогов. А неналоговые доходы поступили от аренды муниципального имущества. Сумма по сравнению с прошлым годом увеличилась на 28,7%.